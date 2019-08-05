Погода на 6 августа 2019 года в Барнауле: туман и +29 градусов

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-05T10:02:15+03:00

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Во вторник, 6 августа 2019 года, в Барнауле ожидается утренний туман и +29 градусов в дневные часы.

По данным синоптиков, в ночь на вторник в краевой столице пройдет дождь, ожидаются грозы. Ночью столбик термометра опустится до +27…29 градусов, ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Утром прогнозируют туман, днем без осадков, потеплеет до +27…+29 градусов, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.

По Алтайскому краю в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в ночные часы и утром местами туман. Ночью ожидается +9…+14, при облачности в восточных районах до +19 градусов, ветер северо-восточный 3-8, местами порывы до 13-18 метров в секунду. Днем в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, температура поднимется до +27…+32 градусов, ветер северо-восточный 3-8, местами порывы до 13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU