2019-08-05T08:49:49+03:00
Спорт

Хоккеисты «Динамо-Алтай» провели товарищеские матчи с «Сибирскими снайперами»

Анна СЕМИНА
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Матч ХК "Динамо-Алтай" - "Сибирские снайперы"Матч ХК "Динамо-Алтай" - "Сибирские снайперы"Фото: предоставлено пресс-службой
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2 и 3 августа хоккеисты барнаульской команды мастеров «Динамо-Алтай» провели предсезонные товарищеские матчи с ХК «Сибирские снайперы» (Новосибирск).

Матчи прошли на льду «Карандин Арены». В первой встрече барнаульцы уступили в овертайме - 1:2 ОТ (1:0; 0:1; 0:0; 0:1). Автором единственной шайбы в составе «Динамо-Алтай» стал Виталий Коньков. Он открыл счет в первом периоде. А во втором гости сравняли.

По итогу овертайма сильнее также оказались «Сибирские снайперы».

В повторной встрече новосибирцы также были удачливее: к 37-й минуте матча они выдали все, к чему готовились – забросили четыре безответных шайбы. Барнаульцы же лишь на 50-й минуте распечатали ворота соперника. И до конца поединка смогли свести отставание к минимуму (3:4). На большее их не хватило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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