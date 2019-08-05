Из Барнаула открыли рейс в Кош-Агач

СЕГОДНЯ 06:27 2019-08-05T06:27:16+03:00

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Барнаульский автовокзал с понедельника, 5 августа, открыл рейс в Кош-Агач.

Это новый маршрут для Барнаула. Отправление из столицы Алтайского края в 8.40 утра ежедневно. Прибытие в конечную точку – в 22.10 по местному времени. Обратно автобус отправляется в 5 утра, а в Барнауле приезжает в 18.30.

- Первоначально рейсы по маршруту будут выполняться автобусами малой вместимости (18 мест) марки «Форд-Транзит», по мере увеличения востребованности предполагается предоставлять автобусы более вместительные, - сообщают на предприятии.

Помимо этого с пятницы, 2 августа, открылся новый рейс маршрутом «Барнаул – Шипуново». Пока что он будет ходить только летом (до 31 августа). Отправление по рабочим дням. От Барнаульского автовокзала отправление в 8.25. Прибытие в Шипуново – в 11.20. Обратно автобус выезжает 5 утра. В Барнауле он будет в 7.50.

ИСТОЧНИК KP.RU