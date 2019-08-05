Блогер посоветовал подписчикам не учиться в Барнауле из-за сильного холода и "скукотищи"

СЕГОДНЯ 04:39 2019-08-05T04:42:41+03:00

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Блогер из Таджикистана снял видео о Барнауле. Он прогулялся по местному Арбату и Нагорному парку, где пообщался с жителями краевой столицы.

22-минутный ролик он опубликовал в YouTube на своем канале Персия/ Persia. Как пишет «ТОЛК», в видео блогер также приводит факты о городе из Википедии.

- Немало внимания блогер уделяет прекрасной половине населения страны. Так, с помощью нехитрых вычислений он приходит к выводу, что женщин в России проживает на 11 млн больше, чем мужчин. Турист также рассуждает об архитектуре Барнаула и его образовательных возможностях, - пишет издание.

Однако получать образование он не советует по причине сильных холодов зимой и "скукотищи". Ролик посмотрели уже почти 10 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU