Блогер посоветовал подписчикам не учиться в Барнауле из-за сильного холода и "скукотищи"
Блогер из Таджикистана снял видео о Барнауле. Он прогулялся по местному Арбату и Нагорному парку, где пообщался с жителями краевой столицы.
22-минутный ролик он опубликовал в YouTube на своем канале Персия/ Persia. Как пишет «ТОЛК», в видео блогер также приводит факты о городе из Википедии.
- Немало внимания блогер уделяет прекрасной половине населения страны. Так, с помощью нехитрых вычислений он приходит к выводу, что женщин в России проживает на 11 млн больше, чем мужчин. Турист также рассуждает об архитектуре Барнаула и его образовательных возможностях, - пишет издание.
Однако получать образование он не советует по причине сильных холодов зимой и "скукотищи". Ролик посмотрели уже почти 10 тыс. человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU