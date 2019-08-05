Путешественник, которого обворовали в Камне-на-Оби, дошел до Бийска

СЕГОДНЯ 04:36 2019-08-05T05:40:41+03:00

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Путешественник Андрей Шарашкин, который решил пешком обойти всю Россию, добрался до Бийска. Своими впечатлениями о городе он поделился на страничке "Вконтакте".

В частности, он отметил, что в наукограде мало фонтанов и много разрушенных зданий.

- Более половины старых зданий в плачевном состоянии, а от одного остались только стены, и то почти разрушенные... О фонтанах. Я их что-то мало увидел в городе, может ещё есть. Да простят меня жители города. Лично я увидел только один на бульваре Петра Первого. На мой взгляд, думаю что на этом бульваре, можно было сделать ещё несколько фонтанов, вид был бы ещё красивее. Когда шел, увидел через дорогу сооружение, на вид как храм, наверно так и было, но это сейчас территория какого-то предприятия.

Напомним, ранее путешественник побывал в Барнауле. А перед этим - в Камне-на-Оби, где его обворовали.

ИСТОЧНИК KP.RU