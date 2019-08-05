2019-08-05T05:40:41+03:00
Общество

Путешественник, которого обворовали в Камне-на-Оби, дошел до Бийска

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Фото со страницы "Вконтакте"Фото со страницы "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Путешественник Андрей Шарашкин, который решил пешком обойти всю Россию, добрался до Бийска. Своими впечатлениями о городе он поделился на страничке "Вконтакте".

В частности, он отметил, что в наукограде мало фонтанов и много разрушенных зданий.

- Более половины старых зданий в плачевном состоянии, а от одного остались только стены, и то почти разрушенные... О фонтанах. Я их что-то мало увидел в городе, может ещё есть. Да простят меня жители города. Лично я увидел только один на бульваре Петра Первого. На мой взгляд, думаю что на этом бульваре, можно было сделать ещё несколько фонтанов, вид был бы ещё красивее. Когда шел, увидел через дорогу сооружение, на вид как храм, наверно так и было, но это сейчас территория какого-то предприятия.

Напомним, ранее путешественник побывал в Барнауле. А перед этим - в Камне-на-Оби, где его обворовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульцы обнаружили помятые деревьями автомобили после шторма
Самый дорогой билет на концерт Ольги Бузовой в Барнауле стоит 3 тыс. рублей
Алтайский завод снабдит шинами секретный бомбардировщик
Группировка алтайских спасателей прибыла в Красноярский край
Самолет из Турции не мог приземлиться в Барнауле
ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
В Барнауле "Камри" "намоталась" на столб
Алтайская лаборатория проводит исследование кормов на содержание витамина В4
Из Барнаула открыли рейс в Кош-Агач
Китайской грамоте научат в Барнауле
Споем вместе: «Ростелеком» поддержал талантливых барнаульских детей
Блогер посоветовал подписчикам не учиться в Барнауле из-за сильного холода и "скукотищи"
Певица Molly зажгла на алтайском курорте Яровое в стильном костюме
В алтайском селе открыли новый спортивный комплекс
В Алтайском крае пройдет фестиваль фермерской еды
В Алтайском крае на берегу Чарыша нашли человеческие останки
Программа списала с банковских карт барнаульца 45 тысяч рублей
Виктор Томенко опубликовал пост о народном губернаторе Михаиле Евдокимове
Барнаульцев бесплатно научат изготавливать керамические подставки
Погода на 4 августа 2019 года в Барнауле: +32 градуса
Барнаульца едва не сбил грузовик на пешеходном переходе [видео]
В Барнауле прошла акция, призывающая тушить пожары в Сибири
В Бийске компания молодых людей избила парня во дворе собственного дома [видео]
Алтайские спасатели ищут у водоемов детей, отдыхающих без родителей
В Барнауле после столкновения перевернулась «девятка»