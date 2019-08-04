В Алтайском крае на берегу Чарыша нашли человеческие останки

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-04T10:02:01+03:00

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Житель Краснощековского района Алтайского края нашел человеческие останки на берегу Чарыша.

Как мужчина рассказал газете «Районный вестник», проходя на лодке мимо высокого берега, он обратил внимание на груду камней, похожую на курган. Оказалось, что под воздействием природы берег обрушился, обнажив под камнями человеческий скелет.

О находке мужчина сообщил в соответствующие службы, которые теперь будут разбираться, историческое или криминальное происхождение этих останков.

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ИСТОЧНИК KP.RU