Программа списала с банковских карт барнаульца 45 тысяч рублей
Житель Барнаула стал жертвой вредоносного программного обеспечения.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина опубликовал в интернете объявление о продаже мебели. Вскоре ему на телефон с подключенным «Мобильным банком» поступило смс о предложении покупки товара со ссылкой. Житель Барнаула перешел по ссылке, после чего на его телефоне автоматически установилась вредоносное программное обеспечение. Телефон перестал работать, а после перезагрузки пришли смс о том, что с банковских карт горожанина списались 45 тысяч рублей.
Сотрудники полиции Барнаула просят регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение смартфонов с операционной системой Android и не переходить по ссылкам на подозрительные сайты.
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ИСТОЧНИК KP.RU