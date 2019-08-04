Программа списала с банковских карт барнаульца 45 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-04T09:00:22+03:00

Житель Барнаула потерял 45 тысяч рублей после того, как перешел по неизвестной ссылке. Фото: Дарья САВЕНКО

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Житель Барнаула стал жертвой вредоносного программного обеспечения.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина опубликовал в интернете объявление о продаже мебели. Вскоре ему на телефон с подключенным «Мобильным банком» поступило смс о предложении покупки товара со ссылкой. Житель Барнаула перешел по ссылке, после чего на его телефоне автоматически установилась вредоносное программное обеспечение. Телефон перестал работать, а после перезагрузки пришли смс о том, что с банковских карт горожанина списались 45 тысяч рублей.

Сотрудники полиции Барнаула просят регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение смартфонов с операционной системой Android и не переходить по ссылкам на подозрительные сайты.

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ИСТОЧНИК KP.RU