В Бийске компания молодых людей избила парня во дворе собственного дома [видео]

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-03T11:41:21+03:00

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В Бийске несколько молодых людей во дворе дома по улице Ленинградской, 38 избили парня.

Информация о происшествии появилась в соцсетях в паблике «Инцидент Бийск». Как сообщают очевидцы, пострадавший пояснил, что его избили молодые люди из детского дома. Парень утверждает, что в четыре утра они ворвались к нему в квартиру в нетрезвом виде, выломав дверь, и избили. Он выпрыгнул с балкона, чтобы убежать, но его там поджидали.

Однако существуют другие версии происшествия. Жители соседнего подъезда утверждают, что никто дверь не выламывал, а парень сам допустил несколько грубых высказываний в адрес проходящей мимо компании, за что и получил множественные удары. В любом случае, в ситуации нужно разобраться. Жители дома утверждают, что конфликты в окрестностях этого дома - частое явление.

Ночное избиение.

ИСТОЧНИК KP.RU