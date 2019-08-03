В Бийске компания молодых людей избила парня во дворе собственного дома [видео]
В Бийске несколько молодых людей во дворе дома по улице Ленинградской, 38 избили парня.
Информация о происшествии появилась в соцсетях в паблике «Инцидент Бийск». Как сообщают очевидцы, пострадавший пояснил, что его избили молодые люди из детского дома. Парень утверждает, что в четыре утра они ворвались к нему в квартиру в нетрезвом виде, выломав дверь, и избили. Он выпрыгнул с балкона, чтобы убежать, но его там поджидали.
Однако существуют другие версии происшествия. Жители соседнего подъезда утверждают, что никто дверь не выламывал, а парень сам допустил несколько грубых высказываний в адрес проходящей мимо компании, за что и получил множественные удары. В любом случае, в ситуации нужно разобраться. Жители дома утверждают, что конфликты в окрестностях этого дома - частое явление.
Ночное избиение.
ИСТОЧНИК KP.RU