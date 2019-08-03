2019-08-03T11:15:09+03:00
Общество

Алтайские спасатели ищут у водоемов детей, отдыхающих без родителей

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краюФото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В Алтайском крае проходит акция «Вода - безопасная территория». В жару в местах отдыха работают межведомственные оперативные группы, которые проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения.

Государственные инспекторы по маломерным судам группы патрульной службы № 4 Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю вместе с представителями администрации Змеиногорского района, сотрудниками 16 отряда федеральной противопожарной службы и правоохранительных органов провели рейд на Нагорном пруду города Змеиногорска. Особое внимание уделялось нахождению несовершеннолетних детей у воды без взрослых, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. В процессе рейда были выявлены нарушения и составлен протокол.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности у воды, не совершать бездумных действий при управлении маломерным судном и не оставлять детей без присмотра. Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на родителях и педагогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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