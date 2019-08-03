2019-08-03T09:53:35+03:00
Происшествия

В Барнауле после столкновения перевернулась «девятка»

БОРЗОВ Денис
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Фото: Очевидцы аварии в соцсетяхФото: Очевидцы аварии в соцсетях
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В Барнауле на проспекте Строителей около торгового центра «Галактика» произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля.

Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях в паблике «Инцидент Барнаул». Свидетели аварии рассказали, что водитель на ВАЗ 2109 поехал на красный свет светофора и столкнулся с иномаркой. После удара «девятку» откинуло и перевернуло набок.

Как сообщают очевидцы, водитель отечественного автомобиля вышел из машины самостоятельно. Он переживал за свое здоровье меньше, чем за собственный смартфон. С места происшествия его увезли на скорой помощи. В другой машине находилось два человека - мужчина с дочкой. Они обошлись без травм.

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Свидетели рассказали, что водитель Тойоты двигался на большой скорости по встречной полосе, не справился с управлением и врезался в Ниву, после этого иномарка улетела в кювет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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