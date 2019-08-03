2019-08-03T08:59:25+03:00
Общество

В Алтайском крае может появиться агронаучный центр мирового уровня

БОРЗОВ Денис
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В Алтайском крае может появиться агрокомплекс мирового уровня.

Это может случиться из-за эффективной работы Координационного совета по науке и высшему образованию. Документ о его создании уже подписан губернатором Виктором Томенко.

Сейчас в связи с реализацией федеральных проектов «Наука» и «Образование» перед научной и образовательной сферой регионов стоят серьезные задачи. Эти области должны привлечь внимание к своей работе, чтобы оказаться в числе претендентов на создание научных центров.

Согласно поручениям Президента страны Владимира Путина к 2024 году должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Регионы поборются за право создания таких центров на своей территории.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, работа Совета должна способствовать инициативе по включению Алтайского края в список регионов, где будет создан НОЦ в сфере агропромышленного комплекса.

Совет сформируют из представителей ведущих вузов и научных организаций, органов исполнительной власти, Алтайского краевого Законодательного Собрания, органов местного самоуправления, а также руководителей промышленных предприятий, организаций крупного и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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