На бийской трассе лихач гнал по встречке и улетел в кювет

СЕГОДНЯ 07:12 2019-08-03T07:12:03+03:00

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На Бийской трассе за Б.Ключами в сторону Барнаула произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Нива и Тойота Камри.

Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях в сообществе «Инцидент Барнаул». Свидетели рассказали, что водитель Тойоты двигался на большой скорости по встречной полосе, не справился с управлением и врезался в Ниву, после этого иномарка улетела в кювет. В обоих автомобилях есть пострадавшие.

- Меня подрезал, потом фуру, которая ехала передо мной и улетел, походу был пьяный, - поделился Виктор Арахис.

- Вот из-за таких шумахеров в горный боишься съездить отдохнуть, - высказалась Татьяна Котова в соцсетях.

На место прибыл экипаж скорой помощи, а также сотрудники госавтоинспекции. Также сообщается, что очевидцы аварии останавливались, чтобы оказать посильную помощь пострадавшим. Официальной информации об аварии на данный момент нет.

ИСТОЧНИК KP.RU