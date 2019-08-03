На бийской трассе лихач гнал по встречке и улетел в кювет
На Бийской трассе за Б.Ключами в сторону Барнаула произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Нива и Тойота Камри.
Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях в сообществе «Инцидент Барнаул». Свидетели рассказали, что водитель Тойоты двигался на большой скорости по встречной полосе, не справился с управлением и врезался в Ниву, после этого иномарка улетела в кювет. В обоих автомобилях есть пострадавшие.
- Меня подрезал, потом фуру, которая ехала передо мной и улетел, походу был пьяный, - поделился Виктор Арахис.
- Вот из-за таких шумахеров в горный боишься съездить отдохнуть, - высказалась Татьяна Котова в соцсетях.
На место прибыл экипаж скорой помощи, а также сотрудники госавтоинспекции. Также сообщается, что очевидцы аварии останавливались, чтобы оказать посильную помощь пострадавшим. Официальной информации об аварии на данный момент нет.
ИСТОЧНИК KP.RU