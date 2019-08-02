2019-08-02T15:29:55+03:00
Общество

В Алтайском крае планируют доживать до 76 лет

К 2024 году в крае хотят усовершенствовать оказание медицинской помощи.
Анастасия Корягина
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Медицина.Медицина.
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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что к 2024 году продолжительность жизни в регионе должна вырасти до 76 лет. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

С таким заявлением министр выступил на заседании президиума Совета при губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и национальным проектам. Уточняется, что на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в крае выделят 17 млрд 630 млн рублей.

В рамках проекта в крае планируется снизить число онкобольных и наладить раннее выявление раковых заболеваний, а также сократить смертность от инфарктов и инсультов за счет госпитализации пациентов в профильные отделения клиник.

К 2024 году в крае хотят усовершенствовать оказание медицинской помощи и за счет этого снизить младенческую смертность.

Правительство нацелено на то, чтобы во всех населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тысяч человек были ФАПы и амбулатории.

Чтобы воплотить все эти проекты в жизнь, в регионе намерены бороться с кадровым голодом – обеспечивать врачами и медработниками больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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