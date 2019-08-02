Барнаульский священник призывает помочь с ремонтом часовни Святой Татьяны

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-02T11:55:56+03:00

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Барнаульской часовне Святой мученицы Татианы, которая расположена в сквере АлтГТУ, требуется ремонт. Об этом на своей странице в соцсети рассказал ее окормитель, священник Александр Микушин.

Здание начало разрушаться снаружи, его необходимо заштукатурить и покрасить заново. У часовни нет церковной лавки и платных услуг, поэтому требуется поддержка спонсоров. Средств священника на ремонт не хватает.

Как уже рассказывала "КП-Барнаул", Александр Микушин уже несколько лет пытается привести здание в божеский вид. В 2017 году священник смог собрать с миру по нитке на мозаичную икону для ее фасада. На торжественном открытии Александр Микушин радостно сообщил прихожанам, что следующим шагом станет обустройство двора часовни. Однако воз и ныне там.

Священник обращался к состоятельным выпускниками технического университета - в частности, к строителям Владимиру Отмашкину и Нодару Шонии. "Четыре года уже молюсь и хожу с протянутой рукой. Мне ведь и средства-то не нужны, проект есть, помогли бы хоть рабочей силой", - вздыхает батюшка.

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ИСТОЧНИК KP.RU