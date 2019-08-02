2019-08-02T09:09:27+03:00
Общество

Погода на 3-4 августа 2019 года в Барнауле: +33 градуса и дождь

Дарья САВЕНКО
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3 августа в Барнауле ожидается до +32 градусов.3 августа в Барнауле ожидается до +32 градусов.Фото: Дарья САВЕНКО
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3 августа 2019 года в Барнауле ожидается до +32 градусов, а 4 августа – дождь и +33 градуса.

Так, согласно данным синоптиков, осадков днем в субботу в краевой столице не ожидается, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, температура составит +30...+32 градуса. По региону воздух прогреется до +30…+35 градусов, местами в западных районах небольшой дождь, гроза, ветер юго-западный 4-9, местами порывы 12-17 метров в секунду.

В воскресенье, 4 августа, в краевой столице +31…+33 градуса, в конце дня небольшой дождь, гроза, ветер южный 5-10, порывы до 15 метров в секунду. В отдельных районах Алтайского края небольшой и умеренный дождь, гроза, воздух прогреется до +30…+35 градусов, ветер южный 5-10, местами порывы 13-18 метров в секунду.

В Алтайском крае до 5 августа местами в западных районах сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность и аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 и выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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