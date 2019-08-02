Сруб гробницы скифской эпохи передали в фонд Национального музея Республики Алтай

СЕГОДНЯ 08:11 2019-08-02T08:11:34+03:00

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В Республике Алтай в фонд национального музея имени Анохина передали бревенчатый сруб гробницы родовых вождей Горного Алтая скифской эпохи V–III вв. до н.э.

- Это самая древняя и самая большая деревянная погребальная конструкция в России, - сообщают в правительстве региона.

Размеры этой гробницы 4х7 метров, а высота – два метра. Конструкция состоит из двойного сруба с полом и двойным потолком. Как говорят в музее, она была найдена и раскопана экспедицией Государственного Эрмитажа еще в 1949 году в Пятом мерзлотном кургане высоко в горах в долине Пазырык в Улаганском районе.

В то время удалось извлечь мумии пазырыкского вождя и женщины, а также некоторые уникальные изделия. В дальнейшем внутренний сруб увезли в Эрмитаж, а наружный остался в кургане.

- Эту срубную камеру из лиственных бревен извлекли только в этом году, спустя 70 лет после раскопок, в ходе совместной экспедиции Эрмитажа и Горно-Алтайского государственного университета, - говорят в музее.

ИСТОЧНИК KP.RU