2019-08-02T08:11:34+03:00
Общество

Сруб гробницы скифской эпохи передали в фонд Национального музея Республики Алтай

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Бревенчатый сруб гробницы родовых вождей Горного АлтаяБревенчатый сруб гробницы родовых вождей Горного АлтаяФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В Республике Алтай в фонд национального музея имени Анохина передали бревенчатый сруб гробницы родовых вождей Горного Алтая скифской эпохи V–III вв. до н.э.

- Это самая древняя и самая большая деревянная погребальная конструкция в России, - сообщают в правительстве региона.

Размеры этой гробницы 4х7 метров, а высота – два метра. Конструкция состоит из двойного сруба с полом и двойным потолком. Как говорят в музее, она была найдена и раскопана экспедицией Государственного Эрмитажа еще в 1949 году в Пятом мерзлотном кургане высоко в горах в долине Пазырык в Улаганском районе.

В то время удалось извлечь мумии пазырыкского вождя и женщины, а также некоторые уникальные изделия. В дальнейшем внутренний сруб увезли в Эрмитаж, а наружный остался в кургане.

- Эту срубную камеру из лиственных бревен извлекли только в этом году, спустя 70 лет после раскопок, в ходе совместной экспедиции Эрмитажа и Горно-Алтайского государственного университета, - говорят в музее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выбор должен быть справедливым
В Алтайском крае выросло число сделок с недвижимостью
Житель Камня-на-Оби выпрыгнул из машины «скорой помощи» и разбился
2 августа - Ильин день. Почему нельзя купаться
Погода на 3-4 августа 2019 года в Барнауле: +33 градуса и дождь
16 млн рублей выплатят молодым сельским учителям Алтайского края
Магия августа: как правильно загадывать желания, чтобы сбылись
Вместо денег – картон: Пенсионерка из Бийска отдала мошеннице свои накопления
В Камне-на-Оби сироты живут в доме с нечистотами и трещинами в стенах
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Прокуратура обнаружила сплошные вырубки в алтайском бору и возбудила два дела
На Алтае вода из-под крана не прошла проверку
Столица Алтая переходит на раздельный сбор мусора
Алтайские подростки могут попасть в колонию из-за кражи мопеда
Известное брендинговое агентство Punk You Brands раскололось на две компании
В Бийске реставрируют исторический памятник «Усадьба Ассанова»
Акцию «Потушите пожары в Сибири» проведут в Барнауле
53 миллиона рублей направили на строительство детсада в Целинном районе
Алтайские хоккеисты сыграют с «Сибирскими снайперами»
85 тысяч рублей снял лже-сотрудник банка с карты жительницы Барнаула
На барнаульском «ковше» могут построить еще одну многоэтажку
В Барнауле открылась уникальная выставка старинной радиотехники
Обиделся и отомстил: Барнаулец разместил видео со своей экс-девушкой в соцсети
Грузовой поезд смял иномарку на железнодорожном переезде в Алтайском крае
Что интересного приготовили для гостей фестиваля «Алтайские плетенки»
Снежного барса заметили в Сайлюгемском парке
В Барнауле вновь ограничат подачу горячей воды из-за ремонтов теплосетей