Сруб гробницы скифской эпохи передали в фонд Национального музея Республики Алтай
В Республике Алтай в фонд национального музея имени Анохина передали бревенчатый сруб гробницы родовых вождей Горного Алтая скифской эпохи V–III вв. до н.э.
- Это самая древняя и самая большая деревянная погребальная конструкция в России, - сообщают в правительстве региона.
Размеры этой гробницы 4х7 метров, а высота – два метра. Конструкция состоит из двойного сруба с полом и двойным потолком. Как говорят в музее, она была найдена и раскопана экспедицией Государственного Эрмитажа еще в 1949 году в Пятом мерзлотном кургане высоко в горах в долине Пазырык в Улаганском районе.
В то время удалось извлечь мумии пазырыкского вождя и женщины, а также некоторые уникальные изделия. В дальнейшем внутренний сруб увезли в Эрмитаж, а наружный остался в кургане.
- Эту срубную камеру из лиственных бревен извлекли только в этом году, спустя 70 лет после раскопок, в ходе совместной экспедиции Эрмитажа и Горно-Алтайского государственного университета, - говорят в музее.
ИСТОЧНИК KP.RU