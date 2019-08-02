Столица Алтая переходит на раздельный сбор мусора

СЕГОДНЯ 05:22 2019-08-02T05:22:51+03:00

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Администрация Горно-Алтайска решила организовать в городе раздельный сбор мусора. Специальные контейнеры для сбора пластика уже установили в Центральном сквере, сквере Семьи и в Мемориальном комплексе «Парк Победы», сообщается на сайте региона.

УК и ТСЖ поручили проработать вопрос приобретения контейнеров для многоквартирных домов за счет средств собственников. Жители пяти домов уже согласились на это.

Вывозит собранный пластик предприниматель Александр Нартов. Он занимается переработкой вторсырья на территории Горно-Алтайска. Таким образом он "убивает двух зайцев".

В июне 2019 года врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин поставил перед подчиненными задачу урегулировать все проблемы с вывозом мусора, а также изучить возможность внедрения раздельного сбора.

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ИСТОЧНИК KP.RU