На барнаульском «ковше» могут построить еще одну многоэтажку

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-01T13:56:14+03:00

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Рядом с барнаульской набережной на месте «ковша» возможно строительство еще одного многоэтажного дома. Участок под застройку выставлен на продажу в интернет-портале за 25 млн рублей, его площадь – 3,4 тыс. квадратных метров. Рядом с ним находятся известные барнаульские жилые комплексы «Аквамарин» и «Новая пристань».

Барнаульский «ковш» сейчас – перспективная зона для застройки. Мало того, что «Новая пристань» гарантирует постройку двух детских садов, причала для частных катеров и собственного пляжа, так еще в будущем на участке речного порта создадут искусственный земельный участок.

- Возможности застройки весьма обширны, ведь список видов разрешенного использования весьма внушителен: многоквартирные дома (9 и более надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду многоквартирные дома (4 - 8 надземных этажей) общежития, гостиницы, социальные гостиницы, дома ночного пребывания, приюты, центры социальной адаптации, - сообщают в агентстве «Алтайская элита».

ИСТОЧНИК KP.RU