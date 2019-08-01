Обиделся и отомстил: Барнаулец разместил видео со своей экс-девушкой в соцсети

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-01T13:46:20+03:00

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Житель Барнаула предстанет перед судом за распространение в интернете видео со своей бывшей девушкой. В СУ СКР по Алтайскому краю рассказали подробности истории между экс-возлюбленными.

В августе прошлого года житель Барнаула записал на камеру сотового телефона интимные подробности жизни своей девушки. В феврале этого года они расстались. Мужчина очень обиделся и создал в одной из социальных сетей интернета страницу. Там он опубликовал видео своей бывшей возлюбленной. Таким образом, было нарушено конституционное право горожанки на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени.

Против 48-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное распространение сведений о частой жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия». Свою вину горожанин признал. Теперь его ожидает суд.

ИСТОЧНИК KP.RU