Погода на 2 августа 2019 года в Барнауле: +35 градусов

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-01T12:13:15+03:00

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Столбик термометра поднимется в Барнауле до +33…+35 градусов в пятницу, 1 августа 2019 года.

Так, согласно данным синоптиков, осадков днем в краевой столице не ожидается, ветер восточный 3-8 метров в секунду. По региону воздух прогреется до +32…+37 градусов, во второй половине дня местами в западных районах небольшой дождь, гроза, ветер восточный 3-8, местами в западных районах порывы до 15 метров в секунду.

В субботу, 3 августа в Барнауле ожидается +30…+32 градуса, без осадков, а по Алтайскому краю до +30…+35 градусов. Местами в западных районах небольшой дождь, гроза, ветер юго-западный 4-9, местами порывы 12-17 метров в секунду.

В Алтайском крае до 5 августа местами в западных районах сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность и аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 и выше.

ИСТОЧНИК KP.RU