2019-08-01T11:54:40+03:00
Общество

70 человек на Алтае заразились клещевым тифом

Анна СЕМИНА
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В Республике Алтай у 70 человек диагностировали сибирский клещевой тиф.

Помимо этого, у десяти пострадавших диагностирован клещевой энцефалит, у 15-ти человек - клещевой боррелиоз. Всего же с начала сезона в регионе за помощью к медикам обратились 3515 человек. Из них 1290 – дети до 14 лет.

Как отмечают специалисты регионального роспотребнадзора, опасность заражения возрастает именно во второй половине, так как в это время в клещах происходит накопление возбудителей. Как следствие, с этого момента могут регистрироваться тяжелые и летальные случаи.

- Многолетний анализ заболеваемости клещевым энцефалитом подтверждает выводы ученых – во второй половине июля и августе возрастает удельный вес тяжелых форм клещевого энцефалита, - подтверждают специалисты ведомства.

Помимо этого с конца июня и до конца августа могут присасываться нимфы (юная стадия развития клеща). Они выглядят, как взрослая особь, только раза в три меньше диаметром тельца (от 1 до 2 миллиметров).

ИСТОЧНИК KP.RU

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