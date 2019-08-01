Три велосипеда на 55 тысяч рублей угнали из подъезда дома в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-01T11:35:56+03:00

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Полицейские задержали 23-летнего жителя Барнаула, который угнал из подъезда многоквартирного жилого дома велосипеды.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, с заявлением в полицию обратился житель Барнаула, который обнаружил пропажу трех велосипедов, принадлежавших членам его семьи. Транспортные средства хранились на лестничной площадке технического этажа многоквартирного дома. Причиненный ущерб составил более 55 тысяч рублей.

Вскоре полицейские нашли вора. Им оказался житель краевой столицы 1996 года рождения. Похищенные велосипеды он успел продать неизвестным. Уголовное дело стражи порядка возбудили по статье « Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU