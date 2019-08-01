В Барнауле возобновляют строительство ливневки на месте старинных захоронений

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-01T11:54:34+03:00

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С 4 августа 2019 года в Барнауле возобновятся работы по строительству ливневой канализации на участке улицы Ползунова от проспекта Ленина до проспекта Социалистического.

Напомним, что работы там были приостановлены из-за обнаруженных захоронений. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, уже через несколько дней строительство канализации возобновится. Работы планируется закончить через пять месяцев - 30 ноября.

На время строительства изменится маршрут общественного транспорта:

маршрут №20: пл.Спартака – ул.Пушкина – пр-кт Социалистический – ул.Большая Олонская – ул.Мамонтова – пл.им.В.Н.Баварина – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

маршрут №47: пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ул.Большая Олонская – ул.Мамонтова – пл.им.В.Н.Баварина – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

маршрут №55: пр-кт Красноармейский – пл.Спартака – ул.Пушкина – пр-кт Социалистический – ул.Большая Олонская – ул.Мамонтова – пл.им.В.Н.Баварина – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

маршрут №57: пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ул.Большая Олонская – ЛДП «Спартак-2», в обратном направлении – по маршруту;

маршруты №109, 109оп: пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ул.Большая Олонская – ул.Мамонтова – пл.им.В.Н.Баварина – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU