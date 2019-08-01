2019-08-01T11:10:49+03:00
Общество

Радиостанция «ENERGY» за селфи подарила слушательнице велосипед

БОРЗОВ Денис
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Фото: Радио ENERGYФото: Радио ENERGY
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Популярная барнаульская радиостанция «ENERGY» второй год подряд разыгрывает велосипед среди своих слушателей.

С 8 по 25 июля в краевой столице за выполнение нескольких заданий можно было получить «ENERGY ВЕЛИК» от радиостанции «ENERGY». Чтобы победить, участники искали по нескольким подсказкам, которые можно было услышать по радио или увидеть в профиле Радио ENERGY в Instagram, место, где находился плакат «ENERGY ВЕЛИК». После этого участник должен был сделать селфи в плакатом и запостить фотографию в своем профиле в социальной сети Instagram.

26 июля были подведены итоги конкурса «ENERGY ВЕЛИК». В прямом эфире с помощью генератора случайных чисел был определен победитель, а точнее, победительница – Анна Кудинова.

Девушка не ожидала, что ей так повезет, но она прилагала все усилия, чтобы увеличить свои шансы на победу. Анна так сильно хотела получить «ENERGY ВЕЛИК», что даже попросила поучаствовать в розыгрыше велосипеда всю свою семью. Так, селфи с плакатом «ENERGY ВЕЛИК» появилось в профилях ее мамы Натальи, мужа Дмитрия и дочери Нелли.

Всем остальным участникам розыгрыша не стоит расстраиваться, ведь совсем скоро радиостанция «ENERGY» будет разыгрывать второй велосипед. Ознакомиться с новыми условиями конкурса можно в аккаунте Радио «ENERGY» в Instagram.

«ENERGY ВЕЛИК» – ежегодный федеральный проект, в Барнауле он проводится второй год подряд. В прошлый раз победителем конкурса «ENERGY ВЕЛИК» стал Сергей Рудь.

Источник: «Мой Алтай»

Фото: Радио ENERGY

Фото: Радио ENERGY

ИСТОЧНИК KP.RU

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