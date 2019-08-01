В Барнауле на кольце загорелась иномарка

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-01T09:55:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле в четверг, 1 августа, во время движения по левой полосе дороги загорелся автомобиль. Пожар случился на кольце улицы Малахова на пересечении с Власихинской, рядом с торговым центром «Волна».

О происшествии стало известно в соцсетях в паблике «Инцидент Барнаул». Как сообщают очевидцы, внезапно из-под капота иномарки Mazda CX 7 повалил густой дым. Барнаульцы не остались в стороне, увидев дым, проезжающие мимо водители решили помочь. Они достали свои огнетушители и начали помогать владельцу мазды.

Пока причина неизвестна, скорее всего, имелась неисправность в работе автомобиля, которая усугубилась из-за аномально жаркой погоды. Очевидцы сообщают, что около кольца собралась пробка, движение затруднено. Поэтому владельцам автомобилей по возможности нужно изменить маршрут движения.

Загорелась Мазда.

ИСТОЧНИК KP.RU