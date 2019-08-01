В Барнауле за 800 тысяч рублей сдают в аренду пост ДПС

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-01T09:05:49+03:00

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В столице Алтайского края выставили на торги право аренды недействующего двухэтажного поста ДПС, которое находится на Змеиногорском тракте.

Как сообщает «Политсибру», организатором аукциона выступает межрегиональное теруправление Федерального агентства по управлению госимуществом в Алтайском крае и Республике Алтай.

Площадь поста ДПС составляет 68,6 кв. м. Право на аренду продают за 793,2 тыс. рублей в год. Ежемесячная начальная цена 1 кв. м определена на уровне 96,36 рублей. Шаг аукциона составляет 3 966 рублей или 5% от начальной цены контракта. Договор аренды заключается сроком на 10 лет.

Нынешнее состояние заброшенного несколько лет назад кирпичного здания оценивается как удовлетворительное.

Издание отмечает, что напротив поста расположено известное кафе «У Григорича». Его владелец планировал снести кафе «У Григорича» в 2019 году. Связано это с грядущими дорожными работами на шоссе Ленточный Бор, которое будут расширять до четырех полос движения в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU