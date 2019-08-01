Алтайский суд оставил без изменения решение по депутатам, допустившим ошибки в декларациях

СЕГОДНЯ 05:32 2019-08-01T05:32:42+03:00

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Алтайский краевой суд оставил без изменений решение Центрального районного суда Барнаула по делу о декларациях депутатов Барнаульской гордумы. Прокуратура настаивает на лишении мандата народных избранников, допустивших ошибки в документе за 2017 год.

Как рассказал «Политсибру» Вячеслав Перерядов, «решение оставлено без изменений». Он уточнил, что обращаться в вышестоящий суд не планирует.

Напомним, кроме Перерядова в список нарушителей попали Марат Жумадилов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов и Егор Банщиков. Позже стало известно, что Марат Жумадилов освободил депутатское кресло в апреле в связи с переездом в другой город. За ним свой мандат сложил Банщиков, отказавшись предоставлять декларацию за 2018 год.

Прокуратура настаивает на лишении депутатов их мандатов. Теперь депутаты БГД должны будут решить судьбу народных избранников. В противном случае, надзорное ведомства вновь будет добавиться прекращения полномочий через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU