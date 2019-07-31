Дорога усыпана красной ягодой: под Тальменкой произошло страшное ДТП
Очевидцы в паблике "Барнаул 22" сообщают о страшном ДТП на Чуйском тракте перед селом Тальменка.
По их словам, вечером 31 июля там столкнулись "Тойота Королла" и "Шевроле Нива".
- Обе машины получили значительные повреждения. На месте работали сотрудники МЧС. Один из водителей выходил на обгон фуры, но встретил встречную машину, - отмечается в паблике.
Проезжающие мимо аварии заверяют, что один погибший точно есть:
- Только что там были, одного точно видели со смертельным исходом.
Также сообщается, что в этом месте идет дорожный ремонт, поэтому для движения была открыта только одна полоса.
- Там часть трассы перекрыта, ремонт дорог. С одной стороны на другую петляется.
Что примечательно, вся дорога в месте аварии была усыпана красной ягодой.
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ИСТОЧНИК KP.RU