2019-07-31T17:20:31+03:00
Происшествия

Дорога усыпана красной ягодой: под Тальменкой произошло страшное ДТП

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с паблика "Барнаул 22"Скриншот с паблика "Барнаул 22"
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Очевидцы в паблике "Барнаул 22" сообщают о страшном ДТП на Чуйском тракте перед селом Тальменка.

По их словам, вечером 31 июля там столкнулись "Тойота Королла" и "Шевроле Нива".

- Обе машины получили значительные повреждения. На месте работали сотрудники МЧС. Один из водителей выходил на обгон фуры, но встретил встречную машину, - отмечается в паблике.

Проезжающие мимо аварии заверяют, что один погибший точно есть:

- Только что там были, одного точно видели со смертельным исходом.

Также сообщается, что в этом месте идет дорожный ремонт, поэтому для движения была открыта только одна полоса.

- Там часть трассы перекрыта, ремонт дорог. С одной стороны на другую петляется.

Что примечательно, вся дорога в месте аварии была усыпана красной ягодой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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