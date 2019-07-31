Продавцы велосипедов и скутеров будут беседовать с покупателями о безопасности на дорогах

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-31T16:06:53+03:00

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В Барнауле сотрудники ГИБДД посетили организации, которые занимаются продажей самокатов, велосипедов и скейтбордов. Полицейские договорились с продавцами о том, чтобы те проводили с покупателями подробную беседу о мерах безопасности на дороге. А также вручали памятку по безопасности.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что переезжать дорогу на велосипеде нельзя, необходимо слезть с него и вести рядом. Водители же приближаясь к пешеходному переходу должны заранее снижать скоростной режим.

- Проведенный опрос показал, что подобные прописные истины знают, но либо не хотят соблюдать, либо торопятся и забывают о них, - отметили в ГИБДД. - Так, 30 июля на улице Транзитная произошло ДТП, в котором пострадал юный велосипедист.

Автоинспекторы еще раз призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать правила.

ИСТОЧНИК KP.RU