2019-07-31T13:47:55+03:00
Общество

В Нагорном парке могут построить таунхаусы

Юлия ЕВГРАФОВА
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Ситуация с возможной постройкой на окраине Нагорного парка таунхаусов и «выживанием» арендатора соседнего участка и директора «Удачи» Сергея Пономарева, обрела новые обороты. Выяснилось, что есть еще два потенциальных участка под малоэтажную застройку, сообщает «Политсиб.ру».

Все началось с информации, которая появилась в региональных Telegram-каналах. Там речь шла про компанию «Синергия», которая приватизировала землю. Сейчас этот участок продается под строительство таунхаусов. Позже выяснилось, что правильное название фирмы, владеющей участком, не «Синергия», а ООО «Синэрг».

Также по информации «СПАРК-Интерфакс», директором «Синэрга» является Владимир Перерядов. Помимо этой компании, он также числился ранее совладельцем и директором «Барнаул-Сити» и возглавлял АО «КРЦ «Стольный град».

К слову, по соседству с «Удачей» также находится небольшая аптека, стоимость которой составляет 3,5 млн рублей. А ближе к Оби расположен участок, предназначенный для размещения объектов торговли, стоимостью 8,5 млн рублей.

- Если разрешенный вид использования этих земель по какой-либо причине изменится, то они тоже могут заинтересовать организации, занимающиеся жилищным строительством, - уточняет издание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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