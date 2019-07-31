Сколопендру, скорпиона и мучного червя продают в Барнауле
В Барнауле появились объявления по продаже ручной сколопендры, скорпиона и семьи мучного червя.
По словам продавца, сколопендре два года. При этом, как говорят специалисты, в неволе они могут жить до семи лет. Этот экземпляр вдобавок ко всему продается с террариумом. Так что в новом месте она сможет быстро адаптироваться.
- Очень неприхотливая живность. Кушает сверчков, тараканов, ну и прочих насекомых. В магазине всегда корм в наличии. Не опасна для здоровья! Но и не игрушка, - говорится в объявлении.
Стоимость полного «комплекта» три тысячи рублей.
Помимо этого среди прочего есть объявление о продаже желтых среднеазиатских скорпионов.
-Кушают хорошо, шустрые и резвые. Родились 25 марта 2019, питаются мухами, пауками и другими насекомыми, но излюбленное лакомство - пауки. Покупка или обмен! – рассказывает продавец.
Стоимость одного скорпиончика всего 300 рублей.
А еще барнаульцы продают семью мучного червя. По словам нынешнего владельца, в нее входят жуки, куколки и сами черви. Цена за весь «комплект» - 1500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU