2019-07-31T13:43:13+03:00
Дом. Семья

Сколопендру, скорпиона и мучного червя продают в Барнауле

Анна СЕМИНА
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СколопендраСколопендраФото: скриншот сайта
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В Барнауле появились объявления по продаже ручной сколопендры, скорпиона и семьи мучного червя.

По словам продавца, сколопендре два года. При этом, как говорят специалисты, в неволе они могут жить до семи лет. Этот экземпляр вдобавок ко всему продается с террариумом. Так что в новом месте она сможет быстро адаптироваться.

- Очень неприхотливая живность. Кушает сверчков, тараканов, ну и прочих насекомых. В магазине всегда корм в наличии. Не опасна для здоровья! Но и не игрушка, - говорится в объявлении.

Стоимость полного «комплекта» три тысячи рублей.

Помимо этого среди прочего есть объявление о продаже желтых среднеазиатских скорпионов.

-Кушают хорошо, шустрые и резвые. Родились 25 марта 2019, питаются мухами, пауками и другими насекомыми, но излюбленное лакомство - пауки. Покупка или обмен! – рассказывает продавец.

Стоимость одного скорпиончика всего 300 рублей.

А еще барнаульцы продают семью мучного червя. По словам нынешнего владельца, в нее входят жуки, куколки и сами черви. Цена за весь «комплект» - 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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