На Алтае убийцу немецкой овчарки приговорили к обязательным работам

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-31T12:38:29+03:00

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Жителя Усть-Канского района Республики Алтай приговорили к обязательным работам за похищение и убийство собаки. В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали подробности этого дела.

В январе этого года 37-летний мужчина по неизвестным причинам похитил немецкую овчарку у жительницы села Усть-Кан, после чего умертвил животное. Против него возбудили уголовное дел по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Суд нашел ряд смягчающих обстоятельств, в связи с которыми его приговорили к 200 часам обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU