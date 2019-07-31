2019-07-31T12:46:09+03:00
Общество

Полчища опасных жуков держат в страхе жителей Камня-на-Оби

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Жуки в Камне-на-ОбиЖуки в Камне-на-ОбиФото: Каменские известия
Изменить размер текста:

Под покровом ночи в подъезде одного из зданий Камня-на-Оби начинает кипеть жизнь у насекомых с «органическим ружьем». Об этом газете «Каменские известия» рассказал местный житель Александр.

Мужчина уже сталкивался с такими жуками в 2013 году, когда проживал на 330-ом квартале.

– Каждую ночь подъезд заполняли жуки. В воздухе стоял специфический запах. Пробирались и в квартиру и посреди ночи падали в постель с потолка, а днем прятались в норах, которые делали в бетоне и кирпиче. Тогда мы обращались в Роспотребнадзор за помощью, но оказать нам ее не смогли. Пришлось применять хлор и дымовые шашки, чтобы избавиться от нежеланных «соседей», – рассказал мужчина.

Называются эти жуки жужелицами бомбардировщиками и снабжены «органическим ружьем».

– Когда жужелицу атакуют, она выпускает облачко дыма, сопровождаемое подобием выстрела. Жидкая субстанция выстрела достигает температуры кипения воды – 100 градусов, отчего появляется струйка дыма азотной кислоты и происходит взрыв. Если приблизить к жужелице-бомбардировщику руку, ее пушечка тут же выстрелит облаком красных, очень пахучих и обжигающих капель. Азотная кислота может спровоцировать появление на коже волдырей, – сообщает издание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяная женщина отправилась за пивом с балкона многоэтажки
В Нагорном парке могут построить таунхаусы
ВТБ Пенсионный фонд увеличил активы на четверть
Сколопендру, скорпиона и мучного червя продают в Барнауле
Мужчина чуть не задушил наглеца, проскочившего к врачу без очереди
На Алтае убийцу немецкой овчарки приговорили к обязательным работам
В Алтайском крае началась приемка школ к новому учебному году
С 1 августа работающим пенсионерам Алтайского края повысят пенсию
В Бийске годовалый ребенок пострадал в «пьяном» ДТП
Лесные пожары в Сибири: На Алтае воздух остается загрязненным
На Алтае осудят двух сотрудников районного комитета по образованию
Погода на 1 августа 2019 года в Барнауле: +32 градуса
В Барнауле приступили к монтажу стропильной системы горевшей пятиэтажки
Алтайские студентки разработали проект против буллинга в школах
Цирк в Барнауле возмутил горожан
Два парня погибли в ДТП на алтайской трассе
На двух перекрестках Барнаула временно отключили светофоры
В Алтайском крае покончил с собой молодой лейтенант
В Бийске бульвар украсят фонтанами и проложат велодорожку
В Барнауле стартует ярмарка меда, которая превратится в фестиваль