Полчища опасных жуков держат в страхе жителей Камня-на-Оби

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-31T12:46:09+03:00

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Под покровом ночи в подъезде одного из зданий Камня-на-Оби начинает кипеть жизнь у насекомых с «органическим ружьем». Об этом газете «Каменские известия» рассказал местный житель Александр.

Мужчина уже сталкивался с такими жуками в 2013 году, когда проживал на 330-ом квартале.

– Каждую ночь подъезд заполняли жуки. В воздухе стоял специфический запах. Пробирались и в квартиру и посреди ночи падали в постель с потолка, а днем прятались в норах, которые делали в бетоне и кирпиче. Тогда мы обращались в Роспотребнадзор за помощью, но оказать нам ее не смогли. Пришлось применять хлор и дымовые шашки, чтобы избавиться от нежеланных «соседей», – рассказал мужчина.

Называются эти жуки жужелицами бомбардировщиками и снабжены «органическим ружьем».

– Когда жужелицу атакуют, она выпускает облачко дыма, сопровождаемое подобием выстрела. Жидкая субстанция выстрела достигает температуры кипения воды – 100 градусов, отчего появляется струйка дыма азотной кислоты и происходит взрыв. Если приблизить к жужелице-бомбардировщику руку, ее пушечка тут же выстрелит облаком красных, очень пахучих и обжигающих капель. Азотная кислота может спровоцировать появление на коже волдырей, – сообщает издание.

ИСТОЧНИК KP.RU