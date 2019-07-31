В Алтайском крае началась приемка школ к новому учебному году

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-31T11:40:00+03:00

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В Алтайском крае начали принимать школы к новому учебному году.

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства по образованию, проверку пройдут 674 школы, 351 детский сад, 99 организаций дополнительного образования, 40 профессиональных образовательных организаций, 22 организации для детей, оставшихся без попечения родителей.

В каждом их этих заведений оценят требования по обеспечению безопасности, доступность зданий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также ход капитального и текущего ремонта.

Справка КП

По предварительным данным, в новом учебном году в Алтайском крае за парты сядут около 30 тысяч первоклассников, более 9 тысяч - в Барнауле. Больше всего заявок от будущих первоклассников пришлось на четыре школы: средняя школа №135, средняя школа №128, средняя школа №127 и средняя школа №126. Не по месту прописки больше всего желающих пойти в Лицей №121, лицей №101 и среднюю школу №134.

ИСТОЧНИК KP.RU