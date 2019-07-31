В Бийске годовалый ребенок пострадал в «пьяном» ДТП

СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-31T11:43:01+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием выпившей женщины, ее знакомого и годовалого ребенка произошло в Бийске вечером 30 июля. В ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности этой аварии.

Так, 30-летняя бийчанка, управляя автомобилем ВАЗ-2103, двигаясь по переулку Сухой в сторону улицы Тогульской, не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в металлический забор. В салоне машины кроме женщины находился ребенок 2018 года рождения и знакомый мужчина. Они получили травмы различной степени тяжести.

Выяснилось, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения, а автомобиль не был оборудован детским удерживающим устройством - ребенка держал на руках мужчина.

В отношении бийчанки сотрудниками полиции составлены материалы по трем статьям КоАП РФ: «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», «Нарушение требований к перевозке детей», «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности».

ИСТОЧНИК KP.RU