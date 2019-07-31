На Алтае осудят двух сотрудников районного комитета по образованию

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-31T10:03:30+03:00

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В суд направлено уголовное дело в отношении двух сотрудников комитета по образованию администрации одного из районов Алтайского края.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, с марта по август 2017 года главный бухгалтер совместно с системным администратором готовил документы о проведенном ремонте компьютерной техники для нескольких школ района. Он передавал работникам бухгалтерии сведения о выплате денег согласно договору. Однако никакой ремонт техники при этом не проводился. За это время они успели похитить из бюджета 60 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Обвиняемые вину признали в полном объеме, материальный ущерб был возмещен ими частично.

ИСТОЧНИК KP.RU