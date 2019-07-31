Цирк в Барнауле возмутил горожан

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-31T08:48:54+03:00

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Уже неделю в Барнауле на площадке у ТРЦ Галактика выступает передвижной цирк «Золотой дракон». Он не первый раз приезжает в Алтайский край, но в этот раз возмутил горожан.

- Во время проведения программы в выходные дни невозможно открыть окно - очень громко ведущий кричит в микрофон. К тому же, жалко животных, которые ютятся в маленьких клетках, - возмущается жительница ближайшего дома Юлия.

Между тем, те, кто посетил представление, остались довольны. Зрители увидели персидских леопардов и пантер, шотландских пони, собак-великанов, бенгальских кошек, мексиканских енотов, яванскую макаку, южно-американскую носуху, лам, обезьянок. Также выступают акробаты на мачтах, канатоходцы на проволоке, воздушные гимнасты, представлен аттракцион колесо смелости.

Программа цирка в Барнауле рассчитана до 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU