2019-07-31T07:41:09+03:00
Общество

В Бийске бульвар украсят фонтанами и проложат велодорожку

БОРЗОВ Денис
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Бульвар им. Вали Максимовой. Фото: Минстрой Алтайского краяБульвар им. Вали Максимовой. Фото: Минстрой Алтайского края
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В Бийске началось обновление бульвара им. Вали Максимовой. Процесс контролируют специалисты Минстроя Алтайского края вместе с главой Бийска Александром Студеникиным.

Стоимость работ на объекте составит более 38 млн рублей, средства выделены из федерального, краевого и местного бюджетов.

Как сообщили в Минстрое Алтайского края, в зоне отдыха заменят асфальт на брусчатку, обустроят пешеходные дорожки. На территории парка произведут озеленение, формовую и санитарную обрезку деревьев. Украсит бульвар комплекс фонтанов.

Разрабатывали дизайн-проект городские художники, обсуждение концепции проходило на официальном сайте города. Они также указали на многофункциональность данной общественной территории – помимо зоны отдыха будут обустроены детские игровые и спортивные площадки, велодорожка, зона для выгула собак, сцена для проведения культурно-массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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