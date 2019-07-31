В Барнауле стартует ярмарка меда, которая превратится в фестиваль

СЕГОДНЯ 07:27 2019-07-31T07:27:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле с 5 августа на площади Сахарова начнется ярмарка меда, где пчеловоды со всего края представят свою продукцию. Закупиться лакомством можно до конца месяца - ежедневно с 10.00 до 18.00.

В День алтайского пчеловода, который празднуется 14 августа, ярмарка преобразится в фестиваль «Медовый Спас на Алтае». Гостей порадуют песнями, танцами, спортивными и игровыми состязаниями, выставкой-продажей пчелопродукции и изделий народного творчества.

- В этот день пчеловоды показывают гостям фестиваля устройство ульев и их внутреннюю жизнь, укладывают поспать на пчелиных домиках с оздоровительным прицелом, потчуют медом, отвоевывая голоса на конкурсе «Народное признание». Конкурс по откачке меда выявляет профи среди пчеловодов, а «Новинка года» – самого изобретательного производителя продукции на основе меда. Детей на празднике развлекают конкурсами и одаривают сладкими угощениями, а медовый урожай освящают по православным канонам, - рассказали в Алтайтурцентре.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в праздничный день «Медовый Спас» в Барнауле посещают более четырех тысяч человек, за день продается около 10 тонн меда.

ИСТОЧНИК KP.RU