В Барнауле мужчина спас грудного ребенка на пожаре

СЕГОДНЯ 06:21 2019-07-31T06:21:34+03:00

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В Барнауле мужчина, рискуя собственной жизнью, вынес грудного ребенка из горящей квартиры. Спасителем оказался младший инспектор отдела безопасности старшина внутренней службы Дмитрий Уваров, сообщают в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

Происшествие случилось 29 июля в доме №206 на улице Антона Петрова. Старшина Уваров в это время находился дома с семьей.

- На часах было около 12-и, когда мы с женой услышали крики. Вышли на балкон - оказалось, что горит квартира в соседнем подъезде. Кричала женщина, у нее ребенок остался там, в горящей квартире, - рассказывает Дмитрий.

После этого мужчина сразу поспешил на помощь. По словам Дмитрия, один из прохожих пытался проникнуть в горящее помещение через окно, благо, был первый этаж. Но пожилому мужчине это было не под силу.

Тогда Уваров залез в квартиру сам. Ему удалось в дыму найти ребенка и вынести из горящей квартиры. Мать ребенка в это время находилась с другим сыном, которого она сама вывела из горящей квартиры.

Позже выяснилось, что причиной случившегося стала «детская шалость». Старший из сыновей (на вид ему года 3-4) играл со спичками, пока мама спала, и поджег диван. Очаг возгорания находился в зале, второй ребенок спал в соседней комнате.

К слову, прибывшие на место пожарные оперативно потушили пожар. А сотрудники «скорой» оказали помощь детям и их матери, а потом увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU