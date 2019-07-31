2019-07-31T04:50:03+03:00
Общество

Мать чиновницы пожаловалась на низкую зарплату дочери

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
ДеньгиДеньгиФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Мать некой сотрудницы одной из районных администраций Барнаула пожаловалась на низкую зарплату дочери.

Анонимку женщина написала губернатору края Виктору Томенко и председателю крайсовпрофа Ивану Панову. По ее словам, дочь получает чуть более МРОТ, а обещанное главой региона повышение зарплаты на 15 % ее не коснулось, пишет "Банкфакс".

- Надбавка должна быть чуть более 1,5 тысяч, но для нее это деньги! Она одна растит сына <...>. Говорят, что в мэрии не хотят повышать зарплату согласно вашему указу. Почему? Разве до нашего города краевые деньги не дошли? - спрашивает автор письма, скорее всего, имея ввиду 1,5 млрд рублей, которые должны были выделить на повышение зарплат алтайским муниципальным служащим и бюджетникам.

Иван Панов отметил, что по факту обращения проводится проверка. Однако она осложняется тем, что жалоба анонимная (женщина боится последствий для дочери, которая запрещала жаловаться).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле мужчина спас грудного ребенка на пожаре
Бийчане недовольны медленными работами на бульваре Вали Максимовой
Предприниматели незаконно захоронили опасные химикаты
В Барнауле женщина пыталась снять квартиру, а сняла порчу
Налоговая служба банкротит владельца бренда «Гранмулино»
Следком заинтересовался загрязнением Пивоварки
В детских садах Алтайского края в 2019 году появится больше 2,5 тысяч новых мест
В Алтайском крае избрали главу Усть-Калманского района
На деньги московских бизнесменов в алтайском селе открыли врачебную амбулаторию
Из «Единой России» ушел депутат АКЗС Андрей Волков
Кубок губернатора Алтайского края по скачкам пройдет в Барнауле
Продавца антикварного зеркала обманули мошенники
Мужчина порезал возлюбленного бывшей сожительницы
АлтГТУ ждёт новых наследников Ползунова
В Барнауле прооперировали женщину с четвертой стадией рака
Мордовский праздник «Ялгань вастома» пройдет на Алтае
Алтайскому омбудсмену чаще жалуются из-за нарушений социальных прав
Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин прибыл на Алтай
На Алтай-Коксе определили лучших огнеупорщиков