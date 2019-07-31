Мать чиновницы пожаловалась на низкую зарплату дочери

СЕГОДНЯ 04:50 2019-07-31T04:50:03+03:00

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Мать некой сотрудницы одной из районных администраций Барнаула пожаловалась на низкую зарплату дочери.

Анонимку женщина написала губернатору края Виктору Томенко и председателю крайсовпрофа Ивану Панову. По ее словам, дочь получает чуть более МРОТ, а обещанное главой региона повышение зарплаты на 15 % ее не коснулось, пишет "Банкфакс".

- Надбавка должна быть чуть более 1,5 тысяч, но для нее это деньги! Она одна растит сына <...>. Говорят, что в мэрии не хотят повышать зарплату согласно вашему указу. Почему? Разве до нашего города краевые деньги не дошли? - спрашивает автор письма, скорее всего, имея ввиду 1,5 млрд рублей, которые должны были выделить на повышение зарплат алтайским муниципальным служащим и бюджетникам.

Иван Панов отметил, что по факту обращения проводится проверка. Однако она осложняется тем, что жалоба анонимная (женщина боится последствий для дочери, которая запрещала жаловаться).

ИСТОЧНИК KP.RU