Предприниматели незаконно захоронили опасные химикаты

СЕГОДНЯ 04:17 2019-07-31T04:17:51+03:00

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Гендиректора «Алтайской строительной компании», а также учредителя и руководителя ООО «Утильсервис» признали виновными в незаконном захоронении опасных химикатов.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю, в июне 2016 года был объявлен аукцион на захоронение отходов на спецполигоне. Его выиграла «Алтайская строительная компания». Но директор не пожелал выполнять условия договора и подыскал предприятие «Утильсервис», которое имело лицензию на утилизацию.

- Вступив в сговор, руководители сделали фиктивные документы о приеме отходов на полигоне в Томске. Однако отходы незаконно выгрузили на участке в Бийске, который не подходит для захоронения опасных отходов, - рассказали в ведомстве.

При этом за работу они получили более 40 млн 800 тыс. рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Суд признал руководителей виновными по статьям мошенничество в особо крупном размере, отмывание денег и нарушение правил обращения с экологически опасными веществами. Фигуранты дела получили от 4 до 6,4 лет лишения свободы условно со штрафом от 300 до 800 тысяч рублей. На их имущество был наложен арест на сумму более 70 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU