2019-07-31T04:17:51+03:00
Происшествия

Предприниматели незаконно захоронили опасные химикаты

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
СудСудФото: САПОЖКОВА Александра
Изменить размер текста:

Гендиректора «Алтайской строительной компании», а также учредителя и руководителя ООО «Утильсервис» признали виновными в незаконном захоронении опасных химикатов.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю, в июне 2016 года был объявлен аукцион на захоронение отходов на спецполигоне. Его выиграла «Алтайская строительная компания». Но директор не пожелал выполнять условия договора и подыскал предприятие «Утильсервис», которое имело лицензию на утилизацию.

- Вступив в сговор, руководители сделали фиктивные документы о приеме отходов на полигоне в Томске. Однако отходы незаконно выгрузили на участке в Бийске, который не подходит для захоронения опасных отходов, - рассказали в ведомстве.

При этом за работу они получили более 40 млн 800 тыс. рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Суд признал руководителей виновными по статьям мошенничество в особо крупном размере, отмывание денег и нарушение правил обращения с экологически опасными веществами. Фигуранты дела получили от 4 до 6,4 лет лишения свободы условно со штрафом от 300 до 800 тысяч рублей. На их имущество был наложен арест на сумму более 70 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле женщина пыталась снять квартиру, а сняла порчу
Налоговая служба банкротит владельца бренда «Гранмулино»
Следком заинтересовался загрязнением Пивоварки
В детских садах Алтайского края в 2019 году появится больше 2,5 тысяч новых мест
В Алтайском крае избрали главу Усть-Калманского района
На деньги московских бизнесменов в алтайском селе открыли врачебную амбулаторию
Из «Единой России» ушел депутат АКЗС Андрей Волков
Кубок губернатора Алтайского края по скачкам пройдет в Барнауле
Продавца антикварного зеркала обманули мошенники
Мужчина порезал возлюбленного бывшей сожительницы
АлтГТУ ждёт новых наследников Ползунова
В Барнауле прооперировали женщину с четвертой стадией рака
Мордовский праздник «Ялгань вастома» пройдет на Алтае
Алтайскому омбудсмену чаще жалуются из-за нарушений социальных прав
Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин прибыл на Алтай
На Алтай-Коксе определили лучших огнеупорщиков