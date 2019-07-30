В Барнауле женщина пыталась снять квартиру, а сняла порчу

СЕГОДНЯ 18:23 2019-07-30T18:23:45+03:00

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29-летняя жительница Новосибирской области получила судимость за то, что украла у мужчины-инвалида из Барнаула деньги, пока ее сестра снимала с него порчу.

Как установил суд, в апреле этого года женщина вместе с сестрой и племянницей искали для аренды квартиру на улице Юрина.

- Как рассказал потерпевший, в его квартиру постучала женщина с девочкой и попросила дать воды ребенку, он запустил их к себе. Когда незнакомка была на кухне, она сказала, что на мужчине порча и стала читать молитву, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Пока одна отвлекала хозяина квартиры, вторая женщина зашла в комнату и вытащила из платяного шкафа 19 тысяч рублей. Пропажу денег заметила супруга инвалида после ухода «гостей».

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Установить личность злоумышленницы удалось только благодаря записям с камер наружного наблюдения, где оказался запечатлен номер автомобиля такси.

Позже стало известно, что у злоумышленницы уже есть судимость и она сидела в тюрьме за сбыт наркотиков и кражу. Однако с учетом того, что на иждивении у нее находятся четверо детей, в том числе новорожденный, а также учитывая факт возврата похищенных денег, ей назначили условный срок в 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU