2019-07-30T17:08:53+03:00
Экономика

Налоговая служба банкротит владельца бренда «Гранмулино»

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Налоговая инспекция обратилась в Алтайский арбитражный суд с исковым требованием признать банкротом правообладателя бренда «Гранмулино».

Владельцем известного макаронного бренда является ЗАО «Научно-производственная фирма Алтан».

- Сумма просроченной задолженности в карточке дела пока не указана, дело к рассмотрению судом не принято, - пишет «КоммерсантЪ».

Напомним, в марте 2019 года налоговая служба уже взыскала с НПФ 4,8 миллиона рублей. Это был налог на добавленную стоимость за третий квартал 2015 года.

Справка:

ЗАО «Научно-производственная фирма Алтан» является правообладателем товарных знаков «Гранмулино» и «Алтан». Компания была зарегистрирована в 1988 году в Барнауле. Она возглавляет холдинговую структуру, в которую входит ОАО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», а также ряд других зерноперерабатывающих и пищевых предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле женщина пыталась снять квартиру, а сняла порчу
Следком заинтересовался загрязнением Пивоварки
В детских садах Алтайского края в 2019 году появится больше 2,5 тысяч новых мест
В Алтайском крае избрали главу Усть-Калманского района
На деньги московских бизнесменов в алтайском селе открыли врачебную амбулаторию
Из «Единой России» ушел депутат АКЗС Андрей Волков
Кубок губернатора Алтайского края по скачкам пройдет в Барнауле
Продавца антикварного зеркала обманули мошенники
Мужчина порезал возлюбленного бывшей сожительницы
АлтГТУ ждёт новых наследников Ползунова
В Барнауле прооперировали женщину с четвертой стадией рака
Мордовский праздник «Ялгань вастома» пройдет на Алтае
Алтайскому омбудсмену чаще жалуются из-за нарушений социальных прав
Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин прибыл на Алтай
На Алтай-Коксе определили лучших огнеупорщиков