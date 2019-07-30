Налоговая служба банкротит владельца бренда «Гранмулино»

СЕГОДНЯ 17:08 2019-07-30T17:08:53+03:00

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Налоговая инспекция обратилась в Алтайский арбитражный суд с исковым требованием признать банкротом правообладателя бренда «Гранмулино».

Владельцем известного макаронного бренда является ЗАО «Научно-производственная фирма Алтан».

- Сумма просроченной задолженности в карточке дела пока не указана, дело к рассмотрению судом не принято, - пишет «КоммерсантЪ».

Напомним, в марте 2019 года налоговая служба уже взыскала с НПФ 4,8 миллиона рублей. Это был налог на добавленную стоимость за третий квартал 2015 года.

Справка:

ЗАО «Научно-производственная фирма Алтан» является правообладателем товарных знаков «Гранмулино» и «Алтан». Компания была зарегистрирована в 1988 году в Барнауле. Она возглавляет холдинговую структуру, в которую входит ОАО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», а также ряд других зерноперерабатывающих и пищевых предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU