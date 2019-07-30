Налоговая служба банкротит владельца бренда «Гранмулино»
Налоговая инспекция обратилась в Алтайский арбитражный суд с исковым требованием признать банкротом правообладателя бренда «Гранмулино».
Владельцем известного макаронного бренда является ЗАО «Научно-производственная фирма Алтан».
- Сумма просроченной задолженности в карточке дела пока не указана, дело к рассмотрению судом не принято, - пишет «КоммерсантЪ».
Напомним, в марте 2019 года налоговая служба уже взыскала с НПФ 4,8 миллиона рублей. Это был налог на добавленную стоимость за третий квартал 2015 года.
Справка:
ЗАО «Научно-производственная фирма Алтан» является правообладателем товарных знаков «Гранмулино» и «Алтан». Компания была зарегистрирована в 1988 году в Барнауле. Она возглавляет холдинговую структуру, в которую входит ОАО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», а также ряд других зерноперерабатывающих и пищевых предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU