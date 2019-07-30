В детских садах Алтайского края в 2019 году появится больше 2,5 тысяч новых мест

СЕГОДНЯ 13:47 2019-07-30T13:47:31+03:00

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В Алтайском крае проводится капитальный ремонт в 43 детских садах. На него из краевого бюджета выделили около 49 млн рублей, сообщают в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

Сейчас в 12 районах края и в Барнауле идет ремонт детских садов. Это позволит создать в крае больше 2,5 тысяч новых мест в детсадах. Всего Алтайскому краю на строительство выделили больше 1,3 млрд рублей.

К слову, в краевой столице сейчас одновременно строится пять детсадов. Они расположены в новых кварталах — 2006а, 2009а, 2011, 2023 и в селе Власиха. Всего в них будет около1,5 тысяч мест. Еще в трех создаются новые группы, что позволит принять еще 75 детей. Также в Барнауле ведется капитальный ремонт четырех помещений на 406 мест, в том числе 240 - для детей в возрасте до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU