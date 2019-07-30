На деньги московских бизнесменов в алтайском селе открыли врачебную амбулаторию
В алтайском селе Луговом (Тальменский район) недавно торжественно открыли новую врачебную амбулаторию. Это случилось благодаря финансовой помощи, которую оказали московские меценаты Сергей Кузобенко и Сергей Ромащенко, сообщает «Алтайская правда».
Такой благородный поступок москвичи совершили потому, что когда-то в селе жили их родственники. Сейчас в новую амбулаторию завозят оборудование и мебель, заканчивается этап лицензирования. В скором времени, в селе Луговом также должны найти недостающего терапевта в больницу.
По словам главы Луговского сельсовета Валентины Духнич, на деньги бизнесменов ранее построили храм Николая Чудотворца. Также на протяжении пяти лет москвичи платят именные стипендии в размере 50 тысяч рублей золотым медалистам местной школы. В этом году грант получили две выпускницы.
ИСТОЧНИК KP.RU