2019-07-30T13:07:19+03:00
Общество

На деньги московских бизнесменов в алтайском селе открыли врачебную амбулаторию

Юлия ЕВГРАФОВА
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В алтайском селе Луговом (Тальменский район) недавно торжественно открыли новую врачебную амбулаторию. Это случилось благодаря финансовой помощи, которую оказали московские меценаты Сергей Кузобенко и Сергей Ромащенко, сообщает «Алтайская правда».

Такой благородный поступок москвичи совершили потому, что когда-то в селе жили их родственники. Сейчас в новую амбулаторию завозят оборудование и мебель, заканчивается этап лицензирования. В скором времени, в селе Луговом также должны найти недостающего терапевта в больницу.

По словам главы Луговского сельсовета Валентины Духнич, на деньги бизнесменов ранее построили храм Николая Чудотворца. Также на протяжении пяти лет москвичи платят именные стипендии в размере 50 тысяч рублей золотым медалистам местной школы. В этом году грант получили две выпускницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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