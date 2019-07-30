Кубок губернатора Алтайского края по скачкам пройдет в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-30T11:39:17+03:00

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В предстоящие выходные, 3 и 4 августа, на барнаульском ипподроме пройдут соревнования на призы губернатора Алтайского края по скачкам.

Соревнования состоятся в рамках III этапа Большого Сибирского круга и Всероссийского Фестиваля Орловского рысака «Сибирь-2019».

- Большой Сибирский Круг проводится в 13 раз. Значимость мероприятия возрастает в связи с тем, что 2019 год для Барнаульского ипподрома юбилейный – ему исполняется 105 лет со дня подписания Постановления Барнаульской государственной Думы о создании Общества охотников конского бега и скачек, - говорят организаторы.

Несмотря на все взлеты и падения ипподром продолжает существовать и привлекать к себе внимание ценителей лошадей и любителей конного спорта. При этом количество поклонников остается стабильным.

- Победа в юбилейный год является большой честью и признанием, которая надолго останется в памяти владельца лошади и наездника, - также добавляют организаторы.

Заявки на участие подали спортсмены из Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской областей, Алтайского и Красноярского краев, республик Алтай и Хакасия.

Второе масштабное мероприятие - Всероссийский Фестиваль Орловского рысака «Сибирь- 2019». Раньше турнир был переходящим, но в 2016 году было принято решение проводить его только в нашем городе. 2 августа состоятся ринг-выводки, на которых экспертная комиссия оценит экстерьер участников фестиваля и выберет лучших. Затем в результате двухдневных соревнований будут определены чемпион и чемпионка орловских рысаков.

В эти два дня будет разыграно 18 призов с общим призовым фондом два миллиона рублей.

Помимо этого гостей соревнований ждет развлекательная программа.

Начало в 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU