2019-07-30T10:41:58+03:00
Происшествия

Продавца антикварного зеркала обманули мошенники

Анна СЕМИНА
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Мужчина пытался через интернет продать старое зеркалоМужчина пытался через интернет продать старое зеркалоФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле мошенники обманули продавца антикварного зеркала. У него с карты сняли четыре тысячи рублей.

37-летний житель краевой столицы решил продать через интернет раритетный предмет интерьера – антикварное зеркало. Для этого он разместил объявление на одном из сайтов.

- Вскоре ему позвонил мужчина и сказал, что хочет приобрести зеркало. Для перевода предоплаты он попросил персональные данные банковской карты. Продавец предоставил их, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Спустя некоторое время пострадавшему пришло смс-оповещение о списании с карты четырех тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Пользуясь случаем, полицейские призывают жителей края не сообщать незнакомцам данные своих банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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