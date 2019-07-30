Продавца антикварного зеркала обманули мошенники
В Барнауле мошенники обманули продавца антикварного зеркала. У него с карты сняли четыре тысячи рублей.
37-летний житель краевой столицы решил продать через интернет раритетный предмет интерьера – антикварное зеркало. Для этого он разместил объявление на одном из сайтов.
- Вскоре ему позвонил мужчина и сказал, что хочет приобрести зеркало. Для перевода предоплаты он попросил персональные данные банковской карты. Продавец предоставил их, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Спустя некоторое время пострадавшему пришло смс-оповещение о списании с карты четырех тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Пользуясь случаем, полицейские призывают жителей края не сообщать незнакомцам данные своих банковских карт.
ИСТОЧНИК KP.RU