В Барнауле прооперировали женщину с четвертой стадией рака

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-30T09:31:47+03:00

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Уникальную операцию пациентке с четвертой стадией рака провели в Алтайском краевом онкодиспансере. Ей одномоментно удалили селезенку, часть кишечника, печени и диафрагму.

Заболела Мария Ивановна еще год назад. Заметила, что стала быстро уставать, появилась постоянная слабость, пропал аппетит. В результате похудела на 30 килограммов. Все это сопровождалось не проходящими болями в плече и правом боку.

Когда в Романовский район, откуда родом пациентка, приехал «Автопоезд здоровья», врачи сразу заподозрили у нее серьезное заболевание и отправили на комплексное обследование в Краевой диагностический центр. Так в 58 лет Мария Ивановна узнала, что у нее аденокарцинома ободочной кишки IV стадии с синхронными метастазами в печени. В сочетании с низким гемоглобином и высоким СОЭ ситуация была крайне неблагоприятной.

Обычно при таких осложненных состояниях хирургическое лечение проводится в два этапа. При этом даже в крупных федеральных центрах одномоментно подобные операции выполняются крайне редко.

- В таких ситуациях ключевую роль играет слаженная работа всей операционной бригады. Многое зависит от команды анестезиологов, которые не только готовят пациента к операции, но и выхаживают его после. Не буду скромничать, каждый из нас выполнил свою работу на высоком уровне, - признается лечащий врач пациентки, заведующий отделением рентгенхирургических методов лечения алтайского краевого онкодиспансера Константин Мамонтов.

Операция длилась почти восемь часов. Помимо удаления пораженных органов пациентке провели пластику удаленного участка диафрагмы, куда успела прорасти опухоль.

- Мы радикально удалили аденокарциному и все, что было с нею связано. Следующим этапом пациентке предстоит пройти курсы химиотерапевтического лечения, чтобы «закрепить» результат и предупредить возможный рецидив, - добавляет доктор.

Сейчас Мария Ивановна чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Все показатели у нее в норме.

- Коллектив здесь работает просто замечательный, пациенты окружены заботой и вниманием, врачи и медсестры постоянно справляются о самочувствии, - говорит Мария Ивановна. – А Константин Григорьевич просто врач от Бога. В первые сутки после операции, мне кажется, он даже ночевал в отделении: как ни проснусь, он постоянно был рядом. Огромное ему спасибо, и дай Бог им всем здоровья!

ИСТОЧНИК KP.RU