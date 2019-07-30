Мордовский праздник «Ялгань вастома» пройдет на Алтае

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-30T08:46:44+03:00

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В селе Борисово Алтайского края в субботу, 3 августа, пройдет III межрегиональный фестиваль национальных культур «Ялгань вастома».

В переводе с мордовского это означает «Встреча друзей». Его проводят с 2016 года. Если в первый раз праздник отмечали не так масштабно, то уже на следующий год география участников выросла в разы. Таким образом, он перерос в настоящий фестиваль национальных культур.

Свои национальные костюмы, песни и обряды на празднике представят коллективы из Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской области и даже из Москвы. Специальным гостем фестиваля станет солист Мордовской государственной филармонии Андрей Бочканов (Саранск).

Так же гостей фестиваля ждет большая развлекательная программа: мастер классы по плетению поясов, изготовление народной тряпичной куклы, выставки плетеных изделий быта крестьян Причумышья и художников Залесовского района.

Особое внимание уделят гастрономическому разнообразию. Можно будет побывать на мастер-классе по лепке национальных мордовских вареников с необычной начинкой из обжаренного лука, мака и свежей шинкованной капустой. А так же желающие смогут попробовать «Бука ям» (бычий суп).

Начало праздника в 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU